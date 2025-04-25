Борьба с аферистами требует комплексного подхода.

По данным СМИ, Минцифры РФ планирует доработать второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством летом 2025 года — как подчеркнул министр Максут Шадаев, ведомство подготовит соответствующий законопроект и представит его депутатам Госдумы. По словам Шадаева, борьба с интернет-мошенниками и другими киберпреступниками требует комплексного подхода, поскольку незаконные схемы и используемые в их рамках методы и технологии постоянно меняются и совершенствуются.

Как отмечают эксперты по информационной безопасности, за последние годы значительно выросло число случаев использования аферистами технологий искусственного интеллекта. Мошеннические схемы, для подготовки и реализации которых ранее требовались недели, с помощью ИИ могут быть развернуты за минуты или часы. Также генеративный ИИ позволяет масштабировать процесс — например, чат-бот может вести переписку с тысячами собеседников одновременно, сигнализируя человеку, когда ему необходимо включиться в процесс, чтобы похитить деньги у уже предварительно «прогретой» жертвы.