В связи с ужесточением санкционной политики США.

Компания NVIDIA предупредила своих китайских партнеров о вероятности прекращения поставок GPU для графических ускорителей GeForce RTX 5090D в ближайшем будущем.

RTX 5090D — это особая ослабленная версия RTX 5090, разработанная для рынка Поднебесной с учетом установленных США ограничений. Тем не менее, по данным BenchLife, GPU, вероятно, не соответствует недавно обновленным требованиям по пропускной способности памяти и/или ввода-вывода.

Формально видеокарты GeForce RTX 5090 и RTX 5090D являются игровыми, но они часто используются в рабочих станциях, а также системах, предназначенных для обучения моделей ИИ. Именно гонка в области развития генеративного ИИ стала поводом для очередного ужесточения американских санкций против КНР. Сама NVIDIA подобную политику ожидаемо не одобряет. Как ранее подчеркнул гендиректор «зеленых» Дженсен Хуанг, санкционные ограничения вряд ли поспособствуют укреплению безопасности США — скорее они станут дополнительной мотивацией для китайских техногигантов разрабатывать собственные аппаратные и программные решения.