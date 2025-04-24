Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
NVIDIA предупредила китайских партнеров о возможном прекращении поставок RTX 5090D
В связи с ужесточением санкционной политики США.

Компания NVIDIA предупредила своих китайских партнеров о вероятности прекращения поставок GPU для графических ускорителей GeForce RTX 5090D в ближайшем будущем.

RTX 5090D — это особая ослабленная версия RTX 5090, разработанная для рынка Поднебесной с учетом установленных США ограничений. Тем не менее, по данным BenchLife, GPU, вероятно, не соответствует недавно обновленным требованиям по пропускной способности памяти и/или ввода-вывода.

Формально видеокарты GeForce RTX 5090 и RTX 5090D являются игровыми, но они часто используются в рабочих станциях, а также системах, предназначенных для обучения моделей ИИ. Именно гонка в области развития генеративного ИИ стала поводом для очередного ужесточения американских санкций против КНР. Сама NVIDIA подобную политику ожидаемо не одобряет. Как ранее подчеркнул гендиректор «зеленых» Дженсен Хуанг, санкционные ограничения вряд ли поспособствуют укреплению безопасности США — скорее они станут дополнительной мотивацией для китайских техногигантов разрабатывать собственные аппаратные и программные решения.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#nvidia #видеокарты #китай #rtx 5090d
Источник: techpowerup.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Samsung расширила перечень устройств Galaxy, которые смогут получить обновление до One UI 7
+
Строительство моста вдоль побережья Калининградского залива перенесли на следующее десятилетие
+
OnePlus подтвердила компактные размеры флагманского смартфона 13T
+
Samsung Electronics уведомила своих партнеров о скором сокращении поставок памяти DDR4
1
Покупательница из Новосибирска отсудила у маркетплейса Wildberies более 800 тысяч рублей
6
Paramount готовит спин-офф во вселенной «Соника»
2
Poco F7 выйдет в мае с аккумулятором на 7550 мАч и процессором Snapdragon 8s Gen 4
+
«Яндекс» начал выписывать электросамокатчикам-нарушителям крупные штрафы
4
OnePlus подтвердила характеристики экрана 13T с индустриальными инновациями и батареей 6260 мАч
+
13 смартфонов Samsung серий Galaxy S, Z и A получили апрельское обновление Android 2025
+
В Китае готовят к выпуску новую видеокарту Radeon RX 6500 на базе Navi 24 RDNA 2
+
Windows 11 позволяет быстро закрыть зависшие программы прямо с панели задач
1
На Ленинградской АЭС приступили к армированию фундамента самого высокого объекта региона
+
«Онлайн» ремастера TES IV Oblivion в Steam превысил 110 тысяч человек через три часа после релиза
2
Владельцы магазинов попросили правительство РФ не тормозить цены на продукты
21
Mercedes-Benz представит серийные автомобили с системой Steer-by-Wire в 2026 году
+
Стоимость бензина в России выросла на 5-7% в апреле
+
Bethesda анонсировала ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion и выпускает игру через Shadow Drop
+
Компания Маска готовит суперкомпьютер с миллионом видеокарт NVIDIA
6
Владелец RTX 5080 AORUS Master от GIGABYTE сообщил о вытекании термогеля при вертикальной установке
3

Популярные статьи

О новой волне банов консолей Xbox series S/X (апрель 2025)
9
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Апрель)
26
Фильмы, в которых грузовики играли значимые роли (субъективное мнение)
5
Тестируем GeForce GTX 1660 в тяжелых играх — стоит ли покупать эту видеокарту на Авито в 2025 году
8
Почему видеокарты в РФ начали стремительно дешеветь, и за что геймерам нужно благодарить Трампа
7
В поисках игр для Linux: 0 A.D., 2048, 3D Chess, Seven Kingdoms, A7Xpg, Abe’s Amazing Adventure
34
Почему GeForce RTX 5060 Ti@8 Гб может стать самой разочаровывающей видеокартой 2025 года
9
Steam против Epic Games Store - битва гигантов в детской песочнице
11
Обзор процессорных кулеров Ocypus Delta A62 WH ARGB и Iota A62 BK
В поисках игр для Linux: Ace of Penguins, ACS, Adonthell, Airstrike, Aisleriot, Alex the Allegator 4
1

Сейчас обсуждают

Andrey Kovalchuk
09:38
Да нету разницы между 8ю и 16ю гигами, НЕЕЕЕТУУУУ!!!111 Вы камменты посмотрите, куча Васянов Подпивковичей с 5го подъезда - счастливых обладателей 10ти-летнего хлама не могут ошибаться!!11 Поэтому я щ...
Сравнение RTX 5060 Ti от Hardware Unboxed показало значительный разрыв между версиями на 8 и 16 ГБ
nonses84
09:38
Вот балабол, сам же в это не верит...
Трамп рассчитывает, что Украина и Россия заключат мирное соглашение
Дмитрий Смирнов
09:37
С чего это штраф в доход государства? Сколько себя помню потребителю он идет.
Покупательница из Новосибирска отсудила у маркетплейса Wildberies более 800 тысяч рублей
nonses84
09:35
Так , я думаю это должны вкладываться пендосы , а не тайванцы. Это же в их интересах.
TSMC пока не просила разрешение у властей Тайваня на $100 млрд инвестиций в новые фабрики в США
Andrey Kovalchuk
09:33
Не, разницы в 1080р точно не будет. А если она и есть, надо просто глаза зажмурить, взреветь истошно на всю ивановскую "РАЗНИЦЫ ТОЧНО НЕЕЕТ!!11", и с разбегу так лбом о стеночку бетонную, авось и пове...
Сравнение RTX 5060 Ti от Hardware Unboxed показало значительный разрыв между версиями на 8 и 16 ГБ
Maksya
09:24
Топ гайды подъехали на оверах
ТОП-6 ошибок пользователей ноутбуков, которые могут привести к проблемам
Kommunist7304
09:05
Сейчас требуют "хочу играть на GTX1050 с ультра-настройками 60+fps", а через год будут жаловаться что "графика говно, не могли сделать лучше?". Пусть лучше остается "как есть", чтобы лет через 5 не ст...
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered на RTX 4060 выдаёт 30 FPS при 1080p на высоких настройках
Various Artists
09:04
Чушь. Если они снимут санкции с Северного потока, то зачем тогда нужен американский спг ?
Politico: В США обсуждают снятие санкций с газопровода​ «Северный поток»
marketch
09:04
Пар только вниз не пойдет или в бок(он поднимасется вверх так как легче, там чем-то должен охладится, сконденсироваться и стечь вниз), либо надо прокачку обеспечить. Я такую систему лет 20 на компе с ...
В Японии применили эффект кипения для эффективного 3D-охлаждения чипов
marketch
09:01
Та жидкости используют с низкой температурой кипения
В Японии применили эффект кипения для эффективного 3D-охлаждения чипов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем