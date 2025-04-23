По данным Baza, «Яндекс Go» оштрафовал москвичку на 100 тысяч рублей после того как было зафиксировано, что она везет на электросамокате ребенка.

Как сообщает издание «Baza», принадлежащий «Яндексу» кикшеринговый сервис начал выписывать пользователям крупные штрафы за грубые нарушения правил использования приложения и связанных с ним средств индивидуальной мобильности (СИМ). Так, жительница Москвы была оштрафована на 100 тысяч рублей за перевозку на электросамокате ребенка.

Сервис начисляет существенные штрафы за такие нарушения, как передача электросамоката несовершеннолетнему, а также передвижение на одном СИМ вдвоем, втроем и более, в том числе, с детьми. Каждый самокат оснащен уникальным номером и трекером, что позволяет фиксировать нарушения законодательства и/или правил с высокой точностью.

Арендовать электросамокат в российской столице можно после прохождения идентификации на портале mos.ru. Это требование не позволяет несовершеннолетним самостоятельно пользоваться кикшерингом, но не мешает взрослым пользователям передавать детям и подросткам арендованные самокаты.

Ранее с целью повышения безопасности крупнейшие кикшеринговые операторы РФ выпустили совместное заявление об ограничении максимальной скорости арендных самокатов до 20 км/ч. В отдельных зонах, например, парковых, лимит еще строже — 5-15 км/ч.