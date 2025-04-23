Как сообщает издание «Baza», принадлежащий «Яндексу» кикшеринговый сервис начал выписывать пользователям крупные штрафы за грубые нарушения правил использования приложения и связанных с ним средств индивидуальной мобильности (СИМ). Так, жительница Москвы была оштрафована на 100 тысяч рублей за перевозку на электросамокате ребенка.
Сервис начисляет существенные штрафы за такие нарушения, как передача электросамоката несовершеннолетнему, а также передвижение на одном СИМ вдвоем, втроем и более, в том числе, с детьми. Каждый самокат оснащен уникальным номером и трекером, что позволяет фиксировать нарушения законодательства и/или правил с высокой точностью.
Арендовать электросамокат в российской столице можно после прохождения идентификации на портале mos.ru. Это требование не позволяет несовершеннолетним самостоятельно пользоваться кикшерингом, но не мешает взрослым пользователям передавать детям и подросткам арендованные самокаты.
Ранее с целью повышения безопасности крупнейшие кикшеринговые операторы РФ выпустили совместное заявление об ограничении максимальной скорости арендных самокатов до 20 км/ч. В отдельных зонах, например, парковых, лимит еще строже — 5-15 км/ч.