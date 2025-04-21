Впрочем, технические характеристики также важны для 49 % участников исследования

Как показали результаты совместного исследования показало «AliExpress СНГ» и центра «Позиция», более половины российских потребителей при выборе смартфона в первую очередь обращают внимание на цену — об этом заявили 54 % опрошенных. Впрочем, технические характеристики мобильного устройства также крайне важны — они в приоритете у 49 % респондентов. Еще около трети участников подчеркнули, что для них имеет значение репутация бренда. На советы друзей и знакомых, а также новизну модели ориентируются лишь 14 % и 9 % опрошенных.

Среди спецификаций респонденты чаще всего смотрят на производительность SoC и объем оперативной памяти, а также емкость флеш-накопителя. Около трети участников также заявили, что для них важны дизайн и материалы корпуса устройства, а 27 % подчеркнули важность качества выдаваемых камерами смартфона фотографий и видеороликов. Как отмечают эксперты, с учетом данных подобных исследований производители мобильных гаджетов могут более грамотно выстраивать свою политику, предлагая потребителям решения с интересующим их сочетанием характеристик, а также конкурентоспособной ценой.