В Android Police перечислили 6 причин не гнаться за приобретением смартфонов с минимальной толщиной корпуса, несмотря на то, что такие мобильные устройства обладают уникальной эстетикой, привлекательной для некоторых пользователей.
- Ограниченные возможности для съемки фото и видео. В корпус сверхтонкого смартфона невозможно установить столь же продвинутый блок камер, как в более толстый корпус стандартной модели. Дело в том, что крупные сенсоры и перископические объективы, необходимые для поддержки оптического зума, занимают достаточно много места.
- Низкая емкость аккумуляторной батареи. Стандартные смартфоны в 2025 году оснащаются аккумуляторами емкостью как минимум 5000 мА*ч, а некоторые китайские производители уже экспериментируют с кремний-углеродными батареями на 6000-8000 мА*ч. В тонкие мобильные устройства такие аккумуляторы не получится установить из-за физических ограничений. Например, Samsung Galaxy S25 Edge, по слухам, получит батарею на жалкие по современным меркам 3900 мА*ч. Скорость зарядки аккумуляторов тонких смартфонов в среднем тоже ниже — это связано с невозможностью быстро отводить избыточное тепло. Но об этом в третьем пункте.
- Проблемы с охлаждением. В компактный корпус не получится интегрировать ни испарительную камеру большой площади, ни дополнительные тепловые трубки или радиаторы. В результате при высокой нагрузке на SoC сверхтонкий смартфон будет снижать уровень производительности быстрее и значительнее, чем стандартный. А еще, во многих случаях, он будет и уменьшать яркость экрана, что большой минус, если девайс используется на открытом воздухе в солнечный день.
- Посредственная прочность. Многие энтузиасты, интересующиеся мобильными устройствами на протяжении многих лет, помнят скандал со сверхтонкими смартфонами Apple iPhone 6 Plus, корпуса которых гнулись даже при небольшом усилии. Пользователи жаловались, что их новенький айфон погнулся после того, как они положили его в карман штанов и сели — не на устройство, а просто сели. Большинство современных смартфонов со сверхтонким корпусом также менее прочны, чем более толстые модели — и дело, опять же, в физике.
- Не лучшее качество звука. Этот пункт вряд ли важен для большинства пользователей, поскольку существуют наушники, но тонкий корпус не способствует высокому качеству звука, выдаваемого встроенными динамиками.
- Мало места для дополнительных функций, кнопок и датчиков. Сверхтонкие телефоны, как правило, уступают полноценным флагманам в том числе и из-за того, что производитель не может реализовать некоторые задумки из-за малого объема места внутри корпуса. Например, места может не хватить для дополнительных датчиков, кнопок или разъемов.