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[Zero]
В Android Police назвали 6 причин не гнаться за покупкой сверхтонкого смартфона
Впрочем, такие мобильные устройства и так не слишком популярны на рынке

В Android Police перечислили 6 причин не гнаться за приобретением смартфонов с минимальной толщиной корпуса, несмотря на то, что такие мобильные устройства обладают уникальной эстетикой, привлекательной для некоторых пользователей.

  1. Ограниченные возможности для съемки фото и видео. В корпус сверхтонкого смартфона невозможно установить столь же продвинутый блок камер, как в более толстый корпус стандартной модели. Дело в том, что крупные сенсоры и перископические объективы, необходимые для поддержки оптического зума, занимают достаточно много места.
  2. Низкая емкость аккумуляторной батареи. Стандартные смартфоны в 2025 году оснащаются аккумуляторами емкостью как минимум 5000 мА*ч, а некоторые китайские производители уже экспериментируют с кремний-углеродными батареями на 6000-8000 мА*ч. В тонкие мобильные устройства такие аккумуляторы не получится установить из-за физических ограничений. Например, Samsung Galaxy S25 Edge, по слухам, получит батарею на жалкие по современным меркам 3900 мА*ч. Скорость зарядки аккумуляторов тонких смартфонов в среднем тоже ниже — это связано с невозможностью быстро отводить избыточное тепло. Но об этом в третьем пункте.
  3. Проблемы с охлаждением. В компактный корпус не получится интегрировать ни испарительную камеру большой площади, ни дополнительные тепловые трубки или радиаторы. В результате при высокой нагрузке на SoC сверхтонкий смартфон будет снижать уровень производительности быстрее и значительнее, чем стандартный. А еще, во многих случаях, он будет и уменьшать яркость экрана, что большой минус, если девайс используется на открытом воздухе в солнечный день.
  4. Посредственная прочность. Многие энтузиасты, интересующиеся мобильными устройствами на протяжении многих лет, помнят скандал со сверхтонкими смартфонами Apple iPhone 6 Plus, корпуса которых гнулись даже при небольшом усилии. Пользователи жаловались, что их новенький айфон погнулся после того, как они положили его в карман штанов и сели — не на устройство, а просто сели. Большинство современных смартфонов со сверхтонким корпусом также менее прочны, чем более толстые модели — и дело, опять же, в физике.
  5. Не лучшее качество звука. Этот пункт вряд ли важен для большинства пользователей, поскольку существуют наушники, но тонкий корпус не способствует высокому качеству звука, выдаваемого встроенными динамиками.
  6. Мало места для дополнительных функций, кнопок и датчиков. Сверхтонкие телефоны, как правило, уступают полноценным флагманам в том числе и из-за того, что производитель не может реализовать некоторые задумки из-за малого объема места внутри корпуса. Например, места может не хватить для дополнительных датчиков, кнопок или разъемов.
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#смартфоны #мобильные устройства #тонкие смартфоны #сверхтонкие смартфоны
Источник: androidpolice.com
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