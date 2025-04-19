Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
В PhoneArena перечислили 5 распространенных ошибок при выборе нового смартфона
Некоторые из них свойственны новичкам, другие же — и продвинутым пользователям

Автор ресурса PhoneArena Виктор Христов перечислил пять распространенных ошибок при выборе нового смартфона. Обозреватель с пятнадцатилетним стажем работы в отрасли рассказал о неоптимальных решениях, которые принимают как новички в мире мобильных устройств, так и люди с опытом.

  1. Ошибка 1. Игнорирование размеров устройства. Есть пользователи, которые успешно приспосабливаются к крупным и габаритным смартфонам — переход с 5-дюймовых моделей на 6-дюймовые, а потом на 6,7-дюймовые прошел для них удачно. Тем не менее, людям, принципиально не переносящим «лопаты» вряд ли стоит годами пытаться к ним привыкнуть, если не получилось с первой попытки.
  2. Ошибка 2. Экономия на объеме флеш-накопителя. Да, модификация смартфона на 256 гигабайт стоит дороже, чем на 128, и поначалу может казаться, что 128 гигов тоже хватит на весь срок использования устройства. Но в большинстве случаев это ошибочное мнение. Приложения, игры, документы, скачанный с интернета контент, аудиозаписи, фотографии и видео — все это быстро уменьшает объем доступного места. Особенно крепко задуматься о приобретении мобильного устройства на 256 или даже 512 ГБ стоит задуматься владельцам котов и просто любителей снимать фото и видео.
  3. Ошибка 3. Следование передовым тенденциям. Если производители начали рекламировать складные или сверхтонкие смартфоны — это не значит, что всем пользователям нужно срочно на них перейти. Компании экспериментируют с форм-факторами, функциями и технологиями, но многие решения так и остаются уделом энтузиастов.
  4. Ошибка 4. Выбирать смартфон, исходя только из его внешнего вида, цены и советов продавца. На самом деле, любое устройство с длительным сроком эксплуатации, которое, к тому же, будет использоваться очень часто, стоит выбирать вдумчиво. Просмотр нескольких видео или чтение нескольких статей о характеристиках мобильных девайсов – это хорошая инвестиция времени перед покупкой. Ведь неправильно выбранный смартфон будет досаждать на протяжении длительного времени. А задача продавцов во многих случаях — продать то, что залежалось на складе или то, что подороже, и получить за это бонус.
  5. Ошибка 5. Чрезмерная привязка к одному бренду. В особенности это касается пользователей экосистемы Apple, но встречается такая склонность и среди пользователей Android-смартфонов. У большинства компаний бывают как удачные, так и неудачные продукты или даже серии продуктов, и лучше рассматривать и альтернативные варианты от их конкурентов.
Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#смартфоны #мобильные устройства #ошибки
Источник: phonearena.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Драйвер Nvidia GeForce 576.02 ощутимо повышает производительность видеокарт Blackwell
24
Российские ученые из ЮУрГУ создали лазерную наплавку для улучшения характеристик ДВС
+
Спутниковые снимки подтвердили прибытие истребителей Су-35 в Алжир
+
Пользователи сообщают о появлении новых проблем после установки драйвера Nvidia Game Ready 576.02
7
Анонсирован планшет Moto Pad 60 Pro с 12.7-дюймовым экраном, Dimensity 8300 и батареей на 10 200 мАч
+
Lian Li представила корпус Lancool 207 Digital со встроенным 6-дюймовым дисплеем на передней панели
1
SSD могут терять данные при длительном отключении от питания
12
Опубликованы первые рендеры Moto G86
+
Minix представила новые мини-ПК оснащенные процессорами Intel Core Ultra и памяти DDR5 до 32 ГБ
1
Samsung анонсировала телевизор с RGB-подсветкой, который выйдет в этом году
+
Драйвер GeForce Game Ready 576.02 повышает производительность видеокарт RTX 50 и RTX 40 до 7,5%
2
В PCWorld перечислили 5 распространенных ошибок при покупке и использовании USB-кабелей
+
SpaceX представит роутер Starlink Gen 4 для нового комплекта Mini с поддержкой скорости до 2 Гбит/с
+
Windows 11 24H2 работает стабильнее с драйвером NVIDIA 576.02
1
В базе данных NBD заметили упоминание новых процессоров AMD Ryzen Threadripper 9000WX
+
Ученые обнаружили материал, который сжимается при нагревании и расширяется под давлением
+
Haval Xiaolong Max PHEV второго поколения получил 16 000 заказов за первые сутки после запуска
+
Флагман ZTE Nubia Z70S Ultra получит новую главную камеру
+
Путин подписал указ об изменениях в правилах ношения военной формы для армии и спецслужб
+
Китайские ученые запустили первый в мире ториевый реактор в пустыне Гоби
1

Популярные статьи

Monster Energy Supercross 25 The Official Video Game - краткий обзор игры
+
Демократы требуют в Конгрессе провести расследование в отношении отдела DOGE из-за утечки информации
5
Платный онлайн на PlayStation 5 — альтернатива читерам или грабёж по подписке
5

Сейчас обсуждают

Gonshik
22:19
Intel. Intel never changes.
Intel Core Ultra 400 (Nova Lake) получает новый сокет LGA-1954
ebatoryi
22:16
время сейчас работает против хохлов просто
Путин объявил о пасхальном перемирии с 19 по 21 апреля
Апшеронский скакел
22:14
Жраный скорее всего под кустом каким валяется, у нас тут жара уже по полной
«АвтоВАЗ» начал серийное производство Lada Iskra
RXO
21:56
Крутой новый драйвер 😂
Новый графический драйвер Geforce 576.02 имеет серьезные ошибки считывания температуры GPU
Антон АРИЕЦ
21:49
Дебильные китаёзы плакали но продолжали жрать кактус (ифон)
Продажи iPhone в Китае упали на 9% из-за высокой цены и отсутствия субсидий
ebatoryi
21:49
после зачистки Соледара,хохлы уже без соли ели.
Путин объявил о пасхальном перемирии с 19 по 21 апреля
mo3ulla
21:43
учитывая насколько сильно провалилось нынешнее поколение .. естественно им пришлось что то с этим делать .. и это прекрасно . может быть наконец то принято во внимание то что с X3d процами нада что т...
Intel Core Ultra 400 (Nova Lake) получает новый сокет LGA-1954
Маэстро
21:41
ждём возрождение Шеши с моим ником, походу Шешан мой преданный фанат ))))
«АвтоВАЗ» начал серийное производство Lada Iskra
valderm
21:38
достал со своей писаньем ни о чем
Платный онлайн на PlayStation 5 — альтернатива читерам или грабёж по подписке
REY_B_
21:30
Забавно... Раскрутил ChatGPT признать, что в БлэкРок есть все ключевые признаки финансовой пирамиды, которые были и у МММ. Но он упорно твердит, что БлэкРок не финансовая пирамида. С пруфом, якобы "он...
OpenAI тратит миллионы на обработку вежливых фраз в ChatGPT
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем