Автор ресурса PhoneArena Виктор Христов перечислил пять распространенных ошибок при выборе нового смартфона. Обозреватель с пятнадцатилетним стажем работы в отрасли рассказал о неоптимальных решениях, которые принимают как новички в мире мобильных устройств, так и люди с опытом.
- Ошибка 1. Игнорирование размеров устройства. Есть пользователи, которые успешно приспосабливаются к крупным и габаритным смартфонам — переход с 5-дюймовых моделей на 6-дюймовые, а потом на 6,7-дюймовые прошел для них удачно. Тем не менее, людям, принципиально не переносящим «лопаты» вряд ли стоит годами пытаться к ним привыкнуть, если не получилось с первой попытки.
- Ошибка 2. Экономия на объеме флеш-накопителя. Да, модификация смартфона на 256 гигабайт стоит дороже, чем на 128, и поначалу может казаться, что 128 гигов тоже хватит на весь срок использования устройства. Но в большинстве случаев это ошибочное мнение. Приложения, игры, документы, скачанный с интернета контент, аудиозаписи, фотографии и видео — все это быстро уменьшает объем доступного места. Особенно крепко задуматься о приобретении мобильного устройства на 256 или даже 512 ГБ стоит задуматься владельцам котов и просто любителей снимать фото и видео.
- Ошибка 3. Следование передовым тенденциям. Если производители начали рекламировать складные или сверхтонкие смартфоны — это не значит, что всем пользователям нужно срочно на них перейти. Компании экспериментируют с форм-факторами, функциями и технологиями, но многие решения так и остаются уделом энтузиастов.
- Ошибка 4. Выбирать смартфон, исходя только из его внешнего вида, цены и советов продавца. На самом деле, любое устройство с длительным сроком эксплуатации, которое, к тому же, будет использоваться очень часто, стоит выбирать вдумчиво. Просмотр нескольких видео или чтение нескольких статей о характеристиках мобильных девайсов – это хорошая инвестиция времени перед покупкой. Ведь неправильно выбранный смартфон будет досаждать на протяжении длительного времени. А задача продавцов во многих случаях — продать то, что залежалось на складе или то, что подороже, и получить за это бонус.
- Ошибка 5. Чрезмерная привязка к одному бренду. В особенности это касается пользователей экосистемы Apple, но встречается такая склонность и среди пользователей Android-смартфонов. У большинства компаний бывают как удачные, так и неудачные продукты или даже серии продуктов, и лучше рассматривать и альтернативные варианты от их конкурентов.