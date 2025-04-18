Об этом сказано в совместном пресс-релизе кикшеринговых операторов — Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go».

Как пишет издание «Коммерсант», три крупнейших кикшеринговых сервиса, работающих в России (Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go») выпустили пресс-релиз, в котором рассказали, что принадлежащие им электросамокаты не будут разгоняться более, чем до 20 км/ч. Как подчеркивают в компаниях, мера направлена на повышение безопасности пешеходов — некоторые пользователи СИМ резко маневрируют на тротуаре, создавая риск ДТП. При этом большинство электросамокатчиков двигаются со средней скоростью не более 17-20 км/ч и стараются не мешать пешеходам.

Ранее скоростной лимит для прокатных электросамокатов составлял 25 км/ч. Также существовали и продолжают существовать особые зоны, где ограничения строже — например, парки. В них нельзя разгоняться более, чем до 5-15 км/ч. На электросамокаты, находящиеся во владении пользователей ограничения не действуют— только на арендованные. Впрочем, вопрос установления общего скоростного лимита для всех владельцев СИМ обсуждается на различных уровнях. По данным МВД, аварийность с участием СИМ в 2024 году увеличилась на 42,8 %, причем в 65 % таких происшествий участвовали кикшеринговые самокаты.