Старые или контрафактные USB-кабели могут быть небезопасными

Автор популярного зарубежного ресурса PCWorld Джон Мартиндейл рассказал о 6 часто встречающихся ошибках, которые допускают пользователи при покупке и использовании USB-кабелей. Как подчеркнул эксперт, использование некачественного кабеля может привести к выходу из строя как зарядного устройства, так и девайса, который к нему подключен, а в отдельных редких случаях — даже к пожару.

Первая ошибка — приобретение кабелей Noname-брендов. Например, на маркетплейсах или в мелких интернет-магазинах. Так, кабель USB Type-C — это не просто проволока и изоляция. В качественных моделях дополнительно реализованы функции безопасности, обеспечивающие корректную подачу питания. В PCWorld рекомендуют приобретать кабели таких брендов, как Anker, Apple, Belkin, Cable Matters, Dockcase, JSAUX, Microsoft SooPii, Ugreen. Не все они доступны в России, но некоторые найти несложно — например, Ugreen. При этом покупать их лучше в крупных торговых сетях — на маркетплейсах полно подделок. Вторая ошибка — покупка магнитных адаптеров сторонних производителей. Многие сторонние магнитные адаптеры USB Type-C не обеспечивают защиту от повреждения контактов из-за воздействия окружающей среды. Другие не защищены от замыкания контактов мусором. Третья ошибка — использование любых старых USB кабелей, завалявшихся дома. Они могут быть чрезмерно изношенными. И даже если нет — как минимум, не стоит использовать старые кабели USB Type-C, поскольку соответствующие стандарты со временем совершенствовались. Согласно результатам проведенных PCWorld тестов, старые кабели USB Type-C могут передавать чрезмерно много энергии, что способно привести к повреждению не только зарядного порта, но и всего устройства. Четвертая ошибка — применение кабелей-переходников USB-C—USB-A без реальной необходимости. Их использование может приводить к значительному ограничению максимальной мощности зарядки — у многих адаптеров лимит составляет всего 15 Вт. Пятая ошибка — игнорирование стандартов Thunderbolt (3, 4 или 5) и USB4. Сертифицированные кабели, соответствующие этим стандартам, обеспечивают самые высокие скорости зарядки и передачи данных, возможные для USB Type-C на момент написания этой заметки. Также такие кабели гарантированно будут качественным и надежными — если, конечно, речь идет об оригинальной продукции, а не о контрафакте.