Студия CD Projekt RED предупредила о новой преступной схеме

Студия CD Projekt RED, разработавшая трилогию Action/RPG «The Witcher», посвященную приключениям ведьмака Геральта из Ривии, предупредила о мошенниках, выдающих себя за представителей компании и рассылающих фейковые приглашения на бета-тестирование четвертой части серии игр. На самом деле ссылки ведут на фишинговые сайты, предназначенные для сбора персональных и авторизационных данных пользователей, заражения их устройств вредоносным ПО и дальнейшего хищения денежных средств.

Как подчеркнули разработчики, информация о реальном бета-тестировании будет распространяться только через официальные каналы. «Ведьмак 4» в настоящий момент находится в разработке — релиз проекта, согласно отчетам компании, ожидается не раньше 2027 года, хотя, если вспомнить ситуацию с Cyberpunk 2077, возможно, игра выйдет еще позже. Первый полноценный трейлер будущей Action/RPG показали в декабре 2024 года на The Game Awards — в нем появилась Цири, которая станет главной героиней новой части. Информации о сюжете и локациях, даже неофициальной, пока нет.