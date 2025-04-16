Такой сдвиг объясняется в основном развитием искусственного интеллекта

Как сообщает TechRadar, ссылаясь на данные исследования американской компании Imperva, специализирующейся на кибербезопасности, около 51 % всего мирового интернет-трафика в настоящий момент генерируют боты. Среди них встречаются как вредоносные автоматизированные программы, так и сборщики данных для различных генеративных ИИ-моделей.

Наибольший процент вредоносных ботов специалисты Imperva фиксируют в таких отраслях, как путешествия и ритейл. Как считают эксперты, со временем количество «мусорного» трафика, генерируемого ПО будет только увеличиваться. Впрочем, не весь трафик, создаваемый ботами, является мусорным. Существует множество полезных ботов, таких как поисковые роботы, мониторинговые боты, боты социальных сетей или боты для сбора данных.

В Imperva отмечают, что киберпреступники все чаще используют технологии искусственного интеллекта для создания и развертывания вредоносных ботов. ИИ позволяет значительно упростить и удешевить автоматизацию многих процессов и позволить их масштабировать. На долю вредоносных ботов уже сейчас приходится 37 % всего интернет-трафика — это значительный рост по сравнению с 32 % в 2023 году.