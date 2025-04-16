В команде платформы подтвердили, что знают о проблеме

Как сообщает зарубежный ресурс TechRadar, в работе музыкального стримингового сервиса Spotify наблюдается масштабный сбой — о проблемах с доступом к любимым трекам сообщают десятки тысяч пользователей со всего мира, но больше всего отчетов о недоступности платформы поступает из США и Европы. Примечательно, что большинство репортов касаются мобильного приложения, хотя веб-плеер также не работает или работает с перебоями.

В аккаунте Spotify Status в социальной сети X (Twitter) появился пост, в котором сообщается, что команде сервиса уже известно о проблеме, и в настоящий момент идет изучение последней. Сроки восстановления полноценной работы приложения пока неизвестны. Что же касается времени возникновения неполадок — первые жалобы были зарегистрированы примерно в 15:40 по московскому времени.

Spotify — созданный в 2008 году аудиостриминговый сервис, обладающий колоссальной пользовательской базой — на площадке зарегистрированы более 675 миллионов человек. Библиотека платформы включает в себя свыше 100 миллионов музыкальных треков.