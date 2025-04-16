Региональные домены поисковика будут перенаправлять на основной

На протяжении многих лет корпорация Google использовала региональные домены для своей поисковой системы — например, в России был актуален домен google.ru, а во Франции — google.fr. Как сообщают СМИ, в скором времени это изменится — региональные домены начнут перенаправлять пользователей на основной домен google.com, который будет использоваться для всех клиентов вне зависимости от их местонахождения. При этом полностью отказываться от региональных доменов компания не будет — их освобождение могло бы сыграть на руку мошенникам, которые поспешили бы выкупить популярные имена.

По мнению экспертов ресурса 9to5Google, нововведение нацелено на упрощение взаимодействия пользователей с сервисом. На качество результатов поиска смена основного домена никак не повлияет. Примечательно, что переход будет поэтапным, а не единовременным, и займет не меньше нескольких месяцев.

В первой половине 2025 года Google с большим отрывом остается самым популярным в мире поисковиком. Значимые альтернативы существуют лишь на отдельных рынках — например, Weibo в Китае, «Яндекс» в России и Naver в Южной Корее.