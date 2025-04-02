Как сообщили в пресс-службе РКН, в их справочно-информационный центр поступает множество жалоб от людей, получивших подозрительные звонки от неизвестных лиц

Как сообщают СМИ, мошенники стали чаще звонить российским гражданам, представляясь сотрудниками Роскомнадзора. Чаще всего аферисты, выдающие себя за сотрудников ведомства, пытаются убедить граждан, что к их аккаунту на портале «Госуслуги» был несанкционированный доступ, и для его восстановления якобы необходимо продиктовать номер СНИЛС и/или другие данные. Фиксируются как телефонные звонки, так и звонки посредством мессенджеров WhatsApp и Telegram.

В РКН подчеркнули, что сотрудники государственных органов не связываются с гражданами через мессенджеры и не запрашивают персональные данные при телефонных звонках. Также в ведомстве призвали проявлять бдительность и разумную осторожность.

Ранее «Лента.ру» рассказала о способах мести мошенников гражданам, оскорбляющим их или намеренно затягивающим разговор. Так, злоумышленники могут использовать технологию подмены номера и обзванивать других людей от лица жертвы, в том числе, звоня в правоохранительные органы и экстренные службы. Еще одна распространенная практика — регистрация с номера телефона жертвы на множестве различных ресурсов с целью бомбардировки спам-сообщениям. Если же аферистам известен адрес гражданина — они могут вызывать туда курьеров с различными доставками, указывая оплату наличными при получении. Риски для самих преступников, как правило, минимальны, если свою деятельность они осуществляют из другой страны.