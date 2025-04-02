Как сообщают СМИ, мошенники стали чаще звонить российским гражданам, представляясь сотрудниками Роскомнадзора. Чаще всего аферисты, выдающие себя за сотрудников ведомства, пытаются убедить граждан, что к их аккаунту на портале «Госуслуги» был несанкционированный доступ, и для его восстановления якобы необходимо продиктовать номер СНИЛС и/или другие данные. Фиксируются как телефонные звонки, так и звонки посредством мессенджеров WhatsApp и Telegram.
В РКН подчеркнули, что сотрудники государственных органов не связываются с гражданами через мессенджеры и не запрашивают персональные данные при телефонных звонках. Также в ведомстве призвали проявлять бдительность и разумную осторожность.
Ранее «Лента.ру» рассказала о способах мести мошенников гражданам, оскорбляющим их или намеренно затягивающим разговор. Так, злоумышленники могут использовать технологию подмены номера и обзванивать других людей от лица жертвы, в том числе, звоня в правоохранительные органы и экстренные службы. Еще одна распространенная практика — регистрация с номера телефона жертвы на множестве различных ресурсов с целью бомбардировки спам-сообщениям. Если же аферистам известен адрес гражданина — они могут вызывать туда курьеров с различными доставками, указывая оплату наличными при получении. Риски для самих преступников, как правило, минимальны, если свою деятельность они осуществляют из другой страны.