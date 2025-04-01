С целью продления срока службы батареи

Корпорация Google добавит в свои смартфоны линейки Pixel, начиная с модели Pixel 9a, новую функцию — «Помощь в поддержании здоровья аккумулятора». В дальнейшем она появится и на более старых моделях. Несмотря на безобидное название, сама функция далеко не столь безобидна — после определенного количества циклов зарядки и разрядки батареи она будет искусственно снижать характеристики последней, а также ограничивать максимальную мощность пополнения запаса энергии, чтобы продлить аккумулятору жизнь даже ценой ухудшения автономности смартфона. Казалось бы — более логичным решением была бы замена батареи раз в 2-3 года, но на такое в Google пойти не готовы.

Ранее практики ухудшения характеристик батареи придерживалась корпорация Apple, и на нее даже подавали за это в суд. Впрочем, важное отличие заключается в том, что компания из Купертино не информировала своих пользователей, Google же анонсировала введение новой функции публично. Сообщается, что на Pixel 9a и более новых смартфонах отключить ее не получится, а вот владельцы более старых устройств смогут выбирать, активировать данную особенность или нет, когда она доберется до них с очередным обновлением. Здесь стоит напомнить, что Google обещает поддерживать смартфоны Pixel в течение 7 лет после выпуска.