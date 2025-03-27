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[Zero]
В XDA перечислили 5 популярных мифов о готовых конфигурациях ПК
Некоторые из них не актуальны, другие актуальны лишь частично

Автор популярного зарубежного ресурса XDA Пранав Бхардвадж перечислил 5 популярных мифов о готовых конфигурацих ПК и опроверг их — полностью или частично. Какие-то из этих мифов были актуальны ранее, какие-то актуальны и сейчас, но только частично, а какие-то — являются чистой воды выдумкой.

  1. Миф первый. Готовые ПК стоят дороже, чем ПК самостоятельной сборки. На самом деле, бывает и наоборот — например, в готовые конфигурации порой устанавливают материнские платы, блоки питания, SSD и другие комплектующие, залежавшиеся на складах, поэтому при расчете цены делается скидка. Впрочем, существуют и готовые сборки, в которых используется топовое железо — некоторые компании, предлагающие подобные ПК, часто рекламируют свои услуги, бесплатно или с дисконтом делая сборки для популярных блогеров.
  2. Миф второй. Во всех готовых ПК используются дешевые и низкокачественные комплектующие. В реальности в некоторых готовых конфигурациях действительно используются такие комплектующие, но грамотный покупатель может тщательно изучить товар перед его приобретением. Например, если производитель и продавец не предоставляют информации о тех или иных компонентах сборки — это повод насторожиться. Вдруг там установлены б.у. комплектующие, или контрафакт прямиком из китайского подвала, принадлежащего дядюшке Ляо?
  3. Миф третий. Готовые ПК предназначены для офисной работы, а не для игр. На самом деле, на рынке есть как бюджетные офисные конфигурации, так и более дорогие игровые компьютеры. Более того, существуют компании, специализирующиеся в первую очередь на геймерских ПК.
  4. Миф четвертый. Готовый ПК не получится апгрейдить или модернизировать. Например, добавить оперативной памяти или второй SSD. Это действительно классический миф, который пошел еще с тех времен, когда компании вроде Dell и HP использовали проприетарные материнские платы и разъемы питания. Также некоторые сборщики устанавливали на корпус пломбы, повреждение которых приводило к снятию гарантии. Сейчас большинство готовых ПК можно апгрейдить или модернизировать.
  5. Миф пятый. Готовые ПК перегружены ненужным программным обеспечением. Некоторые компании действительно предустанавливают ОС и комплект софта, другие же ограничиваются только Windows или и вовсе поставляют конфигурации с DOS или Linux-подобными ОС.
#игры #компьютеры #железо #комплектующие #сборки #конфигурации #готовые пк #готовые сборки
Источник: xda-developers.com
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