А ждать доставки видеокарты придется около двух месяцев

Как сообщает Wccftech, дефицит графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 5000 не спешит отступать — самая доступная видеокарта RTX 5070 Ti в модификации MSI Shadows предлагается на Amazon на 20 % дороже рекомендованной стоимости, при этом ждать доставки покупателю придется не менее двух месяцев. Если же пользователь желает получить GPU быстрее — придется переплатить солидную сумму, обратившись к предложениям других продавцов.

По данным СМИ и тематических ресурсов, в наибольшем дефиците в настоящий момент находятся такие графические ускорители, как GeForce RTX 5090 и RTX 5070 Ti — шансы приобрести RTX 5080 у геймеров несколько выше, хотя купить ее по рекомендованной цене в подавляющем большинстве случаев также не удастся. Признаком превышения спроса над предложением является и показатель продаж видеокарт AMD Radeon RX 9000 — их просто сметают с полок, хотя этому факту есть и дополнительное объяснение — модели RX 9070 XT и RX 9070 вышли весьма удачными с точки зрения соотношения стоимости и характеристик. Эксперты прогнозируют, что ситуация с доступностью «зеленых» GPU улучшится в течение 2-3 месяцев.