Автор популярного зарубежного ресурса XDA-Developers Джефф Батс рассказал о пяти популярных заблуждениях о 3D-принтерах и 3D-печати, и поспешил их опровергнуть. Стоит отметить, что некоторые из упомянутых мифов когда-то действительно были актуальны, но со временем эту актуальность потеряли.
- Миф первый. 3D-принтеры стоят очень дорого. Когда-то это было правдой, и даже самые простые 3D-принтеры предлагались по 1000+ долларов, а наборы для самостоятельной их сборки — от 600 долларов. В 2025 году неплохие 3D-принтеры начального уровня можно приобрести за 200-300 долларов. Что же касается моделей для печати — в сети можно найти множество бесплатных образцов. Более того, существуют целые сообщества, публикующие их — этим они похожи на сообщества любителей модов для видеоигр.
- Миф второй. Напечатанные детали недолговечны и не отличаются прочностью. На самом деле, PETG, нейлон, армированные углеродным волокном материалы и пластики с добавлением металла обладают отличной прочностью и долговечностью — нужно лишь их правильно использовать, корректно настраивая параметры 3D-принтера вроде плотности заполнения и скорости печати. А также выбирая грамотно спроектированные модели.
- Миф третий. Печатать можно только небольшие объекты. Действительно, недорогие потребительские 3D-принтеры в основном дают возможность печатать лишь не самые крупные модели. Тем не менее, полупрофессиональные и профессиональные устройства могут печатать даже крупные объекты вроде элементов мебели, частей костюмов для косплея, аксессуаров, габаритных декоративных изделий. Покупать такие 3D-принтеры домой не всегда целесообразно — в большинстве случаев проще обратиться в одну из предоставляющих услуги 3D-печати компаний.
- Миф четвертый. 3D-печать очень медленная. Действительно, когда-то на печать небольшой фигурки на бюджетном 3D-принтере могло уйти 10-20 часов. К счастью, с тех пор скоростные характеристики такого рода устройств значительно выросли. Еще больше увеличить их позволяет правильная настройка параметров 3D-принтера. А промышленные решения и вовсе позволяют организовать массовое производство изделий посредством 3D-печати. Но и стоят такие принтеры недешево.
- Миф пятый. Для работы с 3D-принтером нужны серьезные навыки проектирования и моделирования. На самом деле, в тематических сообществах можно найти огромное множество готовых для печати моделей. Пользователям же, желающим попробовать свои силы в создании новых объектов, доступны многочисленные руководства, представленные как в текстовом формате с иллюстрациями, так и в формате видео.