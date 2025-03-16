Автор популярного зарубежного ресурса XDA-Developers Рич Эдмондс рассказал о 4 причинах приобрести новый корпус для ПК. Особенно актуальны эти причины для тех пользователей, которые при сборке компьютера покупают шасси «на сдачу», закладывая бюджет на него в последнюю очередь.
- Комплектующие перегреваются. Если вы собрали новую конфигурацию в старом корпусе, но шасси не может обеспечить достаточный воздушный поток даже с дополнительными вентиляторами, это очевидная причина приобрести новую модель. Перед этим, впрочем, стоит убедиться, что радиаторы не забиты пылью, а вентиляторы правильно настроены и функционируют.
- Дизайн старого корпуса наскучил. Есть немало геймеров, со временем перешедших из лагеря фанатов RGB-подсветки в лагерь ее хейтеров, и, соответственно, наоборот. То же самое — и с панорамными панелями. Если ваш старый корпус начал вас раздражать, возможно, это причина для приобретения нового.
- Новые комплектующие слишком габаритные. Купленная GeForce RTX 5090 не влезает в старый корпус? Очевидно, что следует купить новый, особенно с учетом того, что любой игровой кейс, даже самый продвинутый, по сравнению с флагманской игровой видеокартой стоит недорого.
- Вас не устраивает панель ввода-вывода. Если разъемов на передней или верхней панели недостаточно, можно использовать различные адаптеры, хабы и разветвители, и, например, вывести порты с задней панели на стол. Но существует и более радикальное решение — просто приобрести новый корпус.