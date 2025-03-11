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[Zero]
В XDA раскритиковали ряд функций и элементов интерфейса операционной системы Windows 11
Новейшая ОС Microsoft регулярно подвергается критике.

Автор популярного зарубежного ресурса XDA-Developers Брайан Берджесс рассказал о функциях и элементах интерфейса, которые, по его мнению, как и по мнению многих других пользователей, не стоило добавлять в операционную систему Windows 11.

  1. Центрирование меню «Пуск». Люди, ранее использовавшие ОС линейки Windows, привыкли к тому, что это меню располагается в нижнем левом углу, и его перемещение в центр раздражает. К счастью, в Microsoft дали возможность использовать привычное расположение «Пуска» — но зачем вообще было его перемещать?
  2. Поиск на панели задач. Этот элемент интерфейса чаще занимает место и отвлекает, и почти никогда не пригождается, поскольку пользовательский опыт подсказывает, что обращаться к поисковикам привычнее через браузер.
  3. Доска виджетов. Еще одна малополезная и раздражающая функция, которую можно отключить в настройках персонализации.
  4. Статическая панель задач. Во многих других версиях Windows панель задач можно было перемещать в верхнюю, левую или правую часть экрана. В Windows 11 возможности по кастомизации этого элемента интерфейса ограничены.
  5. Уведомления на рабочем столе. Еще один отвлекающий фактор, который многие пользователи предпочитают отключать в настройках. Как пишет Берджесс, Windows 11 перегружена уведомлениями и другой малополезной информацией.
  6. ИИ-помощник Copilot. Целесообразнее было бы сделать его установку опциональной, но Microsoft агрессивно продвигает Copilot, не желая оказаться в числе отстающих в гонке ИИ.
  7. Урезанное контекстное меню. Одна из самых раздражающих вещей в Windows 11 — это неполноценное контекстное меню. Для доступа к полной версии приходится совершать лишнее действие. Кажется, что одно дополнительное действие — это немного, но как же это бесит. Во многом, опять же, из-за пользовательского опыта в предыдущих версиях ОС.
  8. Изменение приложений Windows по-умолчанию. Поменять их сложнее, чем должно быть. Например, вы не можете установить приложение для фотографий и сделать его вариантом по-умолчанию для всех типов файлов-картинок. Вместо этого вы должны изменить приложение для каждого формата изображений по отдельности, т. е. JPG, PNG, BMP, и так далее. В противном случае по-умолчанию будет использоваться приложение Microsoft Photos.
#microsoft #windows #windows 11 #операционные системы
Источник: xda-developers.com
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