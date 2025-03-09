Автор популярного ресурса XDA-Developers Джо Райс-Джонс сделал экскурс в прошлое и рассказал, почему в современных условиях в большинстве случаев бессмысленно разбивать SSD или жесткий диск на разделы, если речь идет о домашнем, либо игровом компьютере.
- Когда в качестве основных накопителей для операционной системы использовались жесткие диски, создание для ОС отдельного раздела действительно имело смысл. Под Windows и софт можно было зарезервировать самые длинные, внешние дорожки, на которых скорость последовательного чтения и записи была максимальной. В 2025 году это не имеет никакого смысла, поскольку даже в сверхбюджетных ПК и ноутбуках в качестве основного накопителя для ОС используются SSD, принцип работы которых совершенно другой.
- Для упорядочивания данных нет необходимости использовать разделы — достаточно и обычных папок.
- Ограничения на размеры разделов и файлов остались в прошлом. Файлы не более 4 ГБ, тома не более 16 ТБ, и так далее. Современные операционные системы способны работать и с более крупными файлами и томами.
- Разбиение диска на разделы не защищает от вредоносного ПО. Даже если вирус написан так, что не распространяется на другие разделы, он все равно сможет зашифровать данные на них, и все равно сможет закрепиться в главном разделе с операционной системой.
- Наличие дополнительных разделов в рамках одного физического накопителя затрудняет создание бэкапов и восстановление данных. Эти проблемы решаемы, но зачем создавать себе дополнительные сложности?