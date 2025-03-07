Приобрести графические ускорители по рекомендованным ценам почти невозможно.

Штатный корреспондент издания PCWorld Майкл Крайдер заявил, что пора перестать притворяться, якобы понятие «рекомендованная цена видеокарты» действительно что-то значит — как правило, приобрести актуальный графический ускоритель по такой цене практически невозможно, и это касается не только дефицитных моделей NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell, но и новеньких AMD Radeon RX 9070/RX 9070 XT на базе архитектуры RDNA 4.

Как подчеркнул Крайдер, все видеокарты Radeon RX 9000, предлагавшиеся по рекомендованной цене, были раскуплены в американских и европейских магазинах практически мгновенно и уже спустя несколько минут купить новенькие GPU можно было только с наценкой в как минимум 150 долларов. Некоторые ритейлеры прямо признаются, что устанавливают рекомендованную цену только на одну базовую модель видеокарты от каждого вендора и намерены повысить стоимость начиная со следующей поставленной партии.

Проще говоря, само понятие рекомендованной цены в текущих рыночных условиях является маркетинговой уловкой, чтобы в сознании геймера отложилось, что тот или иной графический ускоритель стоит 600-700 долларов, а значит, его приобретение не сильно ударит по семейному бюджету. В дальнейшем же, когда потребитель уже принял решение приобрести видеокарту, он будет готов, скрепя сердце, купить ее и за 750-900 долларов.