Они будут оснащаться памятью GDDR6

Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, в сети появился список-классификатор видеокарт компании Acer. Он подтверждает сведения из ранних утечек, согласно которым графический ускоритель AMD Radeon 9060 XT будет выпускаться в двух модификациях, оснащенных 8 и 16 гигабайтами памяти. Примечательно, что модель будет комплектоваться чипами GDDR6, а не более скоростными GDDR7.

Информации о том, на каком графическом процессоре будет основана видеокарта Radeon 9060 XT, пока нет. Эксперты VideoCardz полагают, что это будет или урезанный Navi 48, более полная версия которого используется в RX 9070, или младший Navi 44. Сама компания AMD не спешит раскрывать спецификации будущих видеокарт, зато официально подтвердила, что их выход запланирован на второй квартал 2025 года.

С учетом того, что спрос на игровые графические ускорители в настоящий момент значительно превышает предложение, а компанию NVIDIA и ее партнеров-вендоров обвиняют в создании искусственного дефицита, для AMD открывается окно возможностей. Если «красные» смогут предоставить геймерам достаточное количество видеокарт по адекватным ценам, доля компании на рынке игровых GPU может вырасти.