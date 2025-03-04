Не стал исключением и Дональд Трамп

Как сообщает Slashgear, все президенты США с 1965 года используют для выступлений с трибуны одну и ту же модель динамического микрофона — речь идет о Shure SM57. Разница заключается лишь в том, используется один экземпляр этого микрофона или же два, а также в способах его установки. Так, предыдущий американский лидер, Джо Байден, предпочитал, чтобы на трибуне были установлены два Shure SM57. В свою очередь, нынешний президент США, Дональд Трамп довольствуется одним экземпляром микрофона.

Эксперты отмечают, что Shure SM57 не только отлично передает оттенки голоса, но и отличается неприхотливостью к внешним условиям, включая погоду, что позволяет использовать устройство на открытом воздухе — в этом заключается его преимущество над многими конденсаторными моделями. Отмечали универсальность микрофона и в самой компании Shure, подчеркивая, что решение является самым популярным выбором среди музыкантов. В свою очередь, музыканты и звукорежиссеры часто называют SM57 «рабочей лошадкой», и хвалят за надежность и приспособленность к любым условиям.