Об этом рассказали в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Как сообщили в Минцифры РФ, за 2 суток функцией установки самозапрета на получение кредитов на портале «Госуслуги» воспользовались более 1,7 миллиона россиян. Также самозапретом активно интересуются в диалогах с роботом Максом — он дал уже почти 3,5 миллиона консультаций на данную тему.

Функцией самозапрета на получение кредитов и займов может воспользоваться любой совершеннолетний гражданин — если она активна, банки и микрофинансовые организации будут обязаны отказать клиенту в получении заемных средств. Снять самозапрет можно также на «Госуслугах», при этом предусмотрен «период охлаждения» — фактически ограничения будут отменены лишь на второй или даже третий календарный день.

Предполагается, что функция самозапрета позволить защитить уязвимые группы населения, например, граждан пенсионного и предпенсионного возраста, от мошеннических схем. Разговаривая с потенциальными жертвами, злоумышленники, как правило, создают иллюзию срочности описываемой ими проблемы, не давая человеку опомниться и рационально оценить ситуацию. Например, в рамках преступной схемы «близкий в беде» аферисты часто убеждают граждан взять кредит и перевести деньги на указанные счет или карту.