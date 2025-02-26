Стоить видеокарта будет примерно 400-500 долларов

Как сообщает Wccftech, графические ускорители NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti появятся на рынке уже в марте-апреле текущего года. В марте геймеры смогут приобрести модификацию с 16 гигабайтами видеопамяти, а в апреле на прилавках торговых сетей и в каталогах интернет-магазинов появится более доступная версия с 8 гигабайтами памяти.

Оба варианта RTX 5060 Ti будут базироваться на графическом процессоре GB206 с неизвестным количеством CUDA-ядер, а также получат видеопамять GDDR7 со скоростью 28 Гбит/c. Показатель энергопотребления и тепловыделения (TGP) видеокарты в обоих случаях составит 180 Вт — это на 15-20 Вт больше, чем у RTX 4060 Ti. По предварительным данным, версия RTX 5060 Ti с 8 гигабайтами памяти будет стоить около 400 долларов, а модификация с 16 гигабайтами — около 500 долларов. При этом младшую версию карты можно будет рассматривать как ультимативный вариант для FullHD-гейминга, а старшую — как претензию на комфортное времяпровождение в AAA-играх в разрешении QuadHD, хотя, конечно, в основном с использованием технологий DLSS 4 и Multi-Frame Generation. Дополнительные сведения о RTX 5060 Ti появятся ближе к релизу.