Многие из этих функций широко доступны на Android-смартфонах.

В редакции зарубежного ресурса PhoneArena, посвященного мобильным устройствам, перечислили 6 функций, которых не хватает смартфонам iPhone от корпорации Apple. Примечательно, что большинство этих функций доступны на множестве моделей под управлением различных версий операционной системы Android, в том числе, и на гораздо более доступных по цене смартфонах, чем iPhone.

Первая функция — это кнопка «Назад». По мнению автора PhoneArena Александра Анастасова, Apple стоило бы добавить в свою операционную систему универсальный способ вернуться на шаг назад с любого экрана, поскольку жест-смахивание работает не всегда и удобен не для всех пользователей. Иногда, в некоторых приложениях работает лишь нажатие на крестик или стрелку в верхнем углу.

Вторая функция — быстрый доступ к дополнительным символам и цифрам. Несмотря на то, что Apple позволяет устанавливать альтернативные клавиатуры, Анастасов подчеркивает, что они, как правило, гораздо менее удобны и функциональны, чем приложения для Android.

Третья функция — ускоренная зарядка. Большинство Android-смартфонов среднего ценового сегмента поддерживают зарядку мощностью 60+ Вт, флагманы же нередко поддерживают и 100-ваттную или 120-ваттную зарядку. Конечно, подобная мощность на практике почти не используется по максимуму, но факт остается фактом — даже недорогие Android-смартфоны заряжаются быстрее, чем iPhone с их 25-ваттной зарядкой. Более того, существуют мобильные устройства с зарядкой на 200 и даже 240 Вт. Да и аккумуляторов емкостью 6500-7500 мА*ч становится все больше.

Четвертая функция — повышенная частота обновления экрана. По мнению автора PhoneArena, она должна присутствовать даже в базовых версиях iPhone, особенно с учетом их стоимости. Так, работа с интерфейсом, особенно во время прокрутки, ощущается гораздо более комфортной и плавной, если смартфон оснащен дисплеем не на 60, а хотя бы на 120 Гц.

Пятая функция — датчик отпечатков пальцев. По мнению Анастасова, FaceID не является для него полноценной заменой – например, во время зимних прогулок или тренировок пользователь вряд ли захочет снимать балаклаву или разматывать шарф, а вот снять одну из перчаток и надеть ее обратно можно за несколько секунд.

Шестая функция — это 3D Touch, технология, позволяющая распознавать разные виды нажатий и привязывать к ним различные действия. В свое время Apple заменила ее на Haptic Touch, но, как считают олдскульные фанаты «яблочной» техники, старая версия была гораздо удобнее.

В заключение автор пишет, что Apple стоило бы оперативнее копировать и улучшать удачные функции, представленные другими производителями, и давно использующиеся на Android-смартфонах, а текущая неспешная стратегия компании выглядит раздражающе.