Список неофициальный, но учитывает текущую политику Xiaomi, касающуюся обновлений.

Зарубежный ресурс Xiaomitime составил неофициальный, но учитывающий политику производителя список мобильных устройств Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат обновление до HyperOS 2.0 и Android 16. Апдейты будут распространяться китайской компанией постепенно – вероятно, первыми их получат флагманские и субфлагманские устройства. Также не стоит воспринимать составленный экспертами перечень как истину в последней инстанции. Несмотря на то, что по большей части подобные прогнозы оказываются близки к реальности, итоговый список смартфонов и планшетов, которые получат новую ОС, может оказаться немного больше или немного меньше.

Как пишет Xiaomitime, благодаря интеграции операционной системы Android 16 с оболочкой HyperOS 2.0 пользователи могут рассчитывать на улучшенную многозадачность благодаря совершенствованию управления окнами и работы ОС с приложениями. Также разработчики обещают более плавную работу интерфейса, дополнительные параметры конфиденциальности и безопасности, и другие опции. Точные или даже примерные сроки начала развертывания обновлений пока неизвестны и во многом зависят не только от Xiaomi, но и от Google.