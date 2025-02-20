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[Zero]
Защищенный смартфон Oukitel WP100 Titan получит аккумулятор на невероятные 33000 мА*ч
Весить устройство будет около 500 г

Защищенные, ударопрочные смартфоны часто оснащаются аккумуляторными батареями повышенной емкости – например, на 15000 мА*ч или даже на 20000 мА*ч. Тем не менее, аккумулятор на 33000 мА*ч, которым будет комплектоваться модель под названием Oukitel WP100 Titan — это нечто необычное даже для своего сегмента. Если верить заявлениям производителя, смартфон сможет проработать в режиме ожидания около 4459 часов или около шести месяцев. По предварительным данным, мощность зарядки составит до 67 Вт, также от аппарата можно будет подзаряжать другие мобильные устройства как от пауэрбанка, но уже с мощностью до 18 Вт.

Смартфон Oukitel WP100 Titan изначально был анонсирован в рамках выставки CES 2025. В дальнейшем производитель запустил кампанию на Kickstarter, чтобы убедиться в наличии интереса со стороны потребителей. Первые покупатели могут предзаказать устройство за 599 долларов вместо обычной цены в 899 долларов. Помимо ударопрочности, девайс может похвастаться защитой от пыли и влаги в соответствии со стандартами IP68 и IP69K – его можно ненадолго погружать в воду.

«Сердцем» WP100 Titan является SoC MediaTek Dimensity 7300, выдающая около 650-700 тысяч очков в бенчмарке Antutu, что является характерным результатом для смартфонов среднего ценового сегмента. Также аппарат получит 16 ГБ ОЗУ, 512-гигабайтный флеш-накопитель и FullHD+ 120 Гц IPS-дисплей диагональю 6.8 дюймов. Блок камер включает в себя датчики на 200, 20 и 2 Мп, фронтальная камера — 32-мегапиксельная. Из особенных «фишек» можно отметить наличие яркого фонарика и встроенного мини-проектора. Изначально модель будет функционировать под управлением ОС Android 14, но в дальнейшем получит обновление до Android 15. По предварительным данным, первые смартфоны начнут доставлять покупателям уже в апреле этого года. 

#смартфоны #мобильные устройства #oukitel #защищенные смартфоны
Источник: theverge.com
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