Наибольший объем ущерба обнаружился у компаний «Россети Северный Кавказ» (свыше 600 млн рублей), «Россети Новосибирск» (400 млн рублей), «Россети Центр и Приволжье» (120 млн рублей).

В пресс-службе группы компаний «Россети» рассказали об ущербе, нанесенном в 2024 году нелегальными майнерами, — он превысил 1,3 миллиарда рублей. Больше всего «черные» криптокопатели похитили электроэнергии на Северном Кавказе и в Новосибирской области. Материалы по ряду нарушений были переданы правоохранителям, в результате чего было возбуждено порядка 40 уголовных дел по статьям, в качестве наказания по которым может применяться реальное лишение свободы.

Как подчеркнули в «Россетях», нелегальные майнеры не только наносят финансовый ущерб бизнесу, но и вредят другим гражданам. Из-за нетипично высокой нагрузки на электроснабжающую инфраструктуру на сетях часто происходят аварии, увеличивается количество незапланированных отключений, ускоряется износ оборудования.

По данным СМИ, для незаконного майнинга аферистами используются фермы, размещаемые как на полузаброшенных предприятиях вроде заводов и фабрик, так и в квартирах, частных домах, в подвалах и на чердаках, в транспортных контейнерах, на подземных паркингах и даже в государственных учреждениях.