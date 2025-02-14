Подобная мера может быть полезна для борьбы с телефонным мошенничеством.

Как сообщает издание «Известия», ссылаясь на заявление депутата Госдумы РФ Сергея Боярского, в России может быть введен законодательный запрет на получение SMS-сообщений во время телефонного разговора. Эксперты предполагают, что если подобная мера будет внесена в нормативно-правовую базу, то ее практической реализацией, вероятно, будут заниматься операторы связи совместно с Минцифры и Роскомнадзором.

Парламентарий подчеркнул, что злоумышленники часто хотят получить от гражданина код из SMS-сообщения. При этом аферисты делают упор на якобы срочности дела и не дают жертве опомниться, используя методы психологического давления. Если SMS будут приходить на телефон только после завершения разговора, то у человека будет время для того, чтобы обдумать ситуацию, не отвлекаясь на разговор с мошенником. Также, по словам Боярского, комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи продолжит совместно с правительством работать над методами защиты граждан от мошенничества.

Мнения по поводу предлагаемой меры в среде профильных экспертов разнятся – некоторые специалисты по кибербезопасности считают, что задержка получения SMS действительно позволит пусть незначительно, но сократить число жертв мошенников. Другие же указывают на тот факт, что задержка помешает не только аферистам, но и добропорядочным гражданам, которым придется прерывать разговор для получения того или иного SMS-подтверждения или другого сообщения.