Если в 2013 году средневзвешенная цена нового автомобиля в России составляла 910 тысяч рублей, то в 2024 году она составила уже 3.12 миллиона рублей.

Как сообщает издание «Газета.ру», ссылаясь на сведения агентства «Автостат», новые автомобили в России за 10 лет подорожали более, чем в 3 раза. Так, в 2013 году средневзвешенная цена новенькой легковой машины составляла 910 тысяч рублей, в 2024 же году она превысила 3.1 миллиона рублей. При этом купить на первичном рынке транспортное средство дешевле миллиона все еще можно, но выбор крайне невелик — Lada Granta, Niva Legend и несколько китайских авто.

Как отмечают эксперты, столь значительное подорожание связано сразу с несколькими причинами. Первая – ослабление курса рубля по отношению к таким валютам, как доллар, евро и юань. Вторая – поэтапное наращивание утилизационного сбора, который, по факту, является скорее скрытым налогом или акцизом. Третья — санкции и уход из страны многих европейских, японских, южнокорейских и американских брендов. Да, производимые ими машины по-прежнему ввозятся, но посредством механизмов параллельного импорта, что соответствующим образом сказывается на цене. Что же касается китайских автомобилей – в России они, как правило, стоят гораздо дороже, чем в Поднебесной. Опять же, во многом из-за курсов валют, логистики и утилизационного сбора.