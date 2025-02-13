По мнению актрисы, технологии искусственного интеллекта могут использоваться для мошенничества, а также разжигания ненависти и вражды

Как сообщают СМИ, американская актриса Скарлетт Йоханссон обратилась к властям США с публичной просьбой — запретить использование дипфейков. Ранее в сети появилось созданное при помощи технологий генеративного искусственного интеллекта дипфейк-видео, согласно сюжету которого многочисленные знаменитости якобы демонстрируют неприличный жест в адрес рэпера и продюсера Канье Уэста. Как подчеркнула Йоханссон, дипфейки могут использоваться для разжигания ненависти, а потому представляют опасность.

Эксперты отмечают, что дипфейк-видео, аудио и фотографии становятся все реалистичнее, и в скором времени отличить настоящий ролик от созданного нейросетями без использования специальных программных инструментов будет невозможно. Некоторые социальные сети и компании, специализирующиеся на развитии генеративного ИИ уже сейчас маркируют созданный при помощи нейросетей контент, чтобы пользователи гарантированно могли отличать его от того, над которым работали люди. Впрочем, как считают многие специалисты по ИИ, в этом мало практического смысла, поскольку порог входа в мир нейросетей постоянно снижается, и в скором времени реалистичные дипфейки можно будет генерировать, используя возможности одного компьютера или даже смартфона.