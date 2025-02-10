По мнению авторов канала, в прошлом поколении карты Radeon RX 7000 имели завышенные ценники

По мнению авторов популярного Youtube-канала Hardware Unboxed, будущий игровой графический ускоритель AMD Radeon RX 9070 XT может стать успешным и хорошо продаваться лишь при правильной ценовой политике — он должен быть как минимум на 20% дешевле конкурирующего по производительности продукта от NVIDIA. Объясняется это просто — у «зеленых» видеокарт есть поддержка технологий DLSS 4 и Multi-Frame Generation. Также компания NVIDIA находится, что называется «на слуху» благодаря своим достижениям в области ускорителей ИИ-вычислений и недавнему росту капитализации. Стоит вспомнить и статистику популярного игрового сервиса Steam – «зеленые» видеокарты традиционно популярнее, чем «красные».

Как считают в Hardware Unboxed, цены на большинство графических ускорителей AMD предыдущего поколения (Radeon RX 7000), в особенности, в субфлагманском и флагманском сегменте, были завышены, поэтому такие решения, как RX 7800 XT и RX 7900 XTX и не продемонстрировали высокого уровня продаж. Если у AMD не получится реализовать собственный алгоритм генерации нескольких кадров между двумя нативными, то единственный выход для сохранения конкурентоспособности — это снижение цен на видеокарты.