Несмотря на высокую производительность, модель сможет похвастаться впечатляющим уровнем автономности

Как пишет Gizmochina, согласно сведениям проверенного инсайдера Digital Chat Station, будущий субфлагманский смартфон Redmi Turbo 4 Pro от компании Xiaomi будет базироваться на высокопроизводительной Soc Qualcomm Snapdragon 8s Elite (SM8735), а также получит аккумуляторную батарею на 7400-7500 мА*ч. Несмотря на то, что для сегмента защищенных мобильных устройств такая емкость аккумулятора является далеко не рекордной, большинство «обычных» смартфонов до сих пор довольствуются батареями на 5000-6500 мА*ч. С высокой вероятностью аппарат получит и поддержку быстрой 90-ваттной зарядки.

Если верить сообщениям от других инсайдеров, Redmi Turbo 4 Pro также сможет похвастаться ярким 6.67-дюймовым 1,5K OLED-дисплеем, и защитой от пыли и влаги в соответствии с требованиями стандарта IP68 – смартфон можно будет ненадолго погружать под воду. О возможной стоимости модели сведений пока нет, но ожидается, что она будет конкурентоспособной, особенно с учетом таких преимуществ Turbo 4 Pro, как высокая производительность и длительное время автономной работы