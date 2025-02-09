Злоумышленники все чаще используют сложные, многоэтапные "разводы"

Как рассказал в интервью изданию «РИА Новости» эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, используемые телефонными и интернет-мошенниками преступные схемы постоянно модифицируются и усложняются. По мнению специалиста, спустя несколько лет нынешние «легенды» аферистов будут удивлять своей простотой.

По словам Голованова, сейчас мошенники часто действуют в несколько этапов – например, сначала пишут потенциальной жертве в одном из мессенджеров, а позже звонят, представляясь уже сотрудниками Центробанка, правоохранительных или государственных органов. Как считает эксперт, преступные схемы в дальнейшем будут развиваться именно в этом направлении – будет происходить добавление дополнительных этапов.

Не будут брезговать злоумышленники и возможностями искусственного интеллекта — их активно используют уже сейчас, меняя голоса и генерируя при помощи дипфейк-технологий фальшивый видеоряд. Также стоит отметить, что мошенники, особенно, действующие в составе организованных преступных групп, стали активно использовать различные метрики – они проверяют свои «легенды» на разных группах населения и высчитывают конверсию, действуя в стиле исследователей-социологов. Схемы с низкой конверсией отбрасываются, а с высокой – активно используются и продолжают модифицироваться.