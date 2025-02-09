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[Zero]
В МВД рассказали о шести популярных в январе 2024 года мошеннических схемах
Среди них обман школьников, «домовые чаты», а также фейковые виртуальные товары для онлайн-игр

Как сообщает издание «Ведомости», в МВД РФ назвали шесть наиболее популярных мошеннических схем, которые злоумышленники использовали в январе 2025 года. Первая схема касается доиндексации пенсий – аферисты связываются с пожилыми гражданами и предлагают им подать «заявление на доиндексацию» или установить для расчета доиндексации некое приложение, которое на самом деле оказывается вредоносным. В ведомстве напоминают, что дополнительная индексация проводится автоматически, и никаких мер предпринимать не нужно.

Вторая схема проходит под кодовым названием «Это ты на видео?». Мошенники отправляют потенциальным жертвам установочный файл вредоносного ПО под видом видеоролика, причем рассылка обычно проводится с уже взломанных учетных записей в мессенджерах и соцсетях по их контактам. Такой подход повышает конверсию — некоторые люди устанавливают предложенное приложение, которое дает преступникам доступ к смартфону.

Третья схема — фейковые приглашения в «домовые чаты», под видом которых обычно скрываются фишинговые интернет-ресурсы, требующие ввода логина, пароля и кода из SMS-подтверждения или push-уведомления. Четвертая также связана с фишингом – речь идет о приглашениях проголосовать в каком-либо конкурсе или поучаствовать в опросе. При этом ссылка ведет не на конкурс или опрос, а на фишинговый сайт.

Пятая и шестая схемы нацелены на детей и подростков. В рамках одной из них мошенники предлагают купить по выгодным ценам игровую валюту, в том числе, воспользовавшись банковской картой или банковским приложением одного из родителей. В рамках второй злоумышленники говорят о необходимости установки или обновления «электронного журнала», под видом которого, как обычно, скрывается вредоносное ПО.

#информационная безопасность #кибербезопасность #мошенник #схемы
Источник: vedomosti.ru
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