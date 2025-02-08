Инсайдер и сетевой аналитик поделился доступными ему сведениями

Инсайдер и сетевой аналитик, известный под псевдонимом Moore's Law Is Dead (MLID) поделился своими сведениями о будущем графическом ускорителе NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Согласно данным источников, видеокарта будет превосходить в играх RTX 4070 Ti/RTX 4070 Ti Super лишь на 5-10%, если говорить о классическом рендеринге. В сценариях с трассировкой лучей преимущество Blackwell увеличится до 7-15%. Тем не менее, основной прирост FPS обеспечит технология генерации нескольких кадров (Multi-Frame Generation). Что же касается базовой RTX 5070, MLID ожидает, что она выйдет в марте и будет производительнее RTX 4070 в классическом рендеринге на 10-20%.

Примечательно, что эксперт также сообщил о высокой вероятности дефицита графических ускорителей GeForce RTX 5070 Ti на релизе — стартовые запасы GPU будут ограничены. По предварительным данным, дефицит может оказаться столь же жестким, как и в случае RTX 5090, но даже если наихудший сценарий не реализуется, о столь же широкой доступности, как в случае видеокарт RTX 4000 Ada Lovelace остается лишь мечтать.



