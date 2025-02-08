Злоумышленники выдают себя за сотрудников банков

Как сообщает «Российская газета», преступники начали массово использовать новую мошенническую схему, нацеленную прежде всего на граждан пенсионного и предпенсионного возраста. Выдавая себя за сотрудников банков, злоумышленники связываются с пожилыми людьми и под тем или иным предлогом предлагают им обменять старую банковскую карту на новую, или закрыть старую и получить новую.

Одной из жертв новой преступной схемы стала 71-летняя жительница Москвы. Сначала она получила от мошенников сообщение в мессенджере, согласно которому под залог ее квартиры якобы был оформлен кредит. Также в сообщении был указан номер телефона. Находясь в нестабильном эмоциональном состоянии, женщина перезвонила по данному номеру, и, поверив мошенникам, стала выполнять их инструкции. Лже-сотрудники не стали использовать более известную преступную схему «безопасный счет», а посоветовали жертве закрыть старую банковскую карту и перевести все деньги на новую, чтобы сохранить их. Та согласилась. Вскоре после этого к женщине приехал курьер и забрал у нее банковскую карту – якобы для обмена. Естественно, новую карту никто привозить не собирался – зная личные данные владелицы пластика, злоумышленники сняли все деньги, похитив порядка 2 миллионов рублей.