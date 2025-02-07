Ранее СМИ сообщали, что в конце рабочего дня сотрудников досматривают, заставляя раздеваться до нижнего белья

Как сообщает Ura.ru, прокуратура Московской области проверит маркетплейс Wildberries в связи с жалобами на недопустимые досмотры – на выходе с рабочего места сотрудников как мужского, так и женского пола заставляют раздеваться до нижнего белья. Стоит отметить, что подобная практика уже неоднократно обсуждалась в СМИ и приводила к скандалам — публиковали журналисты и видео таких досмотров. При этом являются ли «досмотры с раздеванием» массовыми и применяются ли на многих складах или только на нескольких — информации нет.

Мнения интернет-пользователей в социальных сетях по поводу подобных досмотров разделились — одни комментаторы считают требования менеджеров унизительными и попирающими человеческое достоинство, другие же полагают, что если работники самостоятельно соглашаются на проведение проверок, то к стремлению руководителей пресечь воровство можно отнестись с пониманием. Здесь стоит отметить, что проблема краж действительно является для маркетплейсов весьма актуальной – хорошо известны случаи, когда, например, пользователи как Ozon, так и Wildberries жаловались, что вместо 4 заказанных шоколадных плиток в коробке оказались только 3.