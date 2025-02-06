По крайней мере, такой она будет в начале эксплуатации

Глава компании Oppo Пит Лау опубликовал несколько изображений будущего тонкого складного смартфона Oppo Find N5 – он отличается от многих конкурирующих решений гораздо более малозаметной складкой на экране. Впрочем, вполне возможно, что с ростом количества циклов сгибания-разгибания дисплея складка будет становиться все более видимой – такая ситуация встречается на рынке «флипов» и «фолдов» достаточно часто.

О спецификациях Oppo Find N5 пока известно мало, но профильные эксперты предполагают, что модель будет основана на флагманской SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, а также получит аккумуляторную батарею емкостью 5600 мА*ч с поддержкой 80-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки. Также ожидается, что аппарат будет защищен от пыли и влаги в соответствии с требованиями стандарта IP68/IP69, что означает возможность безопасного для электроники погружения устройства в воду. Что же касается габаритов смартфона – по предварительным данным, они будут примерно такими же, как у Samsung Galaxy Z Fold, то есть модель окажется крупнее предшественников из той же линейки.