В Минцифры и ФАС заверили, что следят за ситуацией

Как сообщает издание «Известия», многие российские интернет-провайдеры и операторы связи с начала 2025 года подняли цены на свои тарифы на 5-15%. Удорожание связано как с падением курса рубля и высокой инфляцией, так и с динамикой ключевой ставки. Также компании обосновывают рост цен необходимостью обслуживания и расширения действующих сетей связи. В свою очередь, в Минцифры и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) подчеркнули, что отслеживают ситуацию. Здесь стоит отметить, что в прошлые годы ФАС неоднократно штрафовала операторов и провайдеров на крупные суммы, а также требовала откатывать некоторые повышения цен, и эти требования компаниями выполнялись.

В октябре 2024 года о грядущем увеличении тарифов предупреждало аналитическое агентство TelecomDaily – согласно проведенному его специалистами исследованию, повысить цены намеревались около 95% участников рынка. И действительно — некоторые операторы и провайдеры увеличили стоимость своих услуг еще в конце 2024 года, другие же – в начале 2025 года. Есть, впрочем, на рынке и компании, которые пока не пересматривали цены, но и они, вероятно, сделают это в первом-втором квартале текущего года.