Большая часть стартовых запасов видеокарт была раскуплена в первые минуты после старта продаж, а позднее GPU начали выкладывать на различных торговых площадках.

Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, ссылаясь на данные немецкого издания PC Games Hardware, значительную часть графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080, поступивших в продажу в европейских торговых сетях скупили боты. Спустя непродолжительное время эти видеокарты появились снова, но уже на различных ресурсах, предназначенных для перепродажи и с наценками в десятки процентов даже не от рекомендованной, а от розничной цены.

По данным журналистов, перекупщики использовали некое программное обеспечение под названием «Nvidia KSB Test v1.1», распространяемое через закрытые каналы в мессенджере Discord. Примечательно, что данный бот, судя по всему, позволял заранее, до снятия эмбарго найти на сайтах магазинов страницы и карточки новых видеокарт, когда они еще не были доступны для реальных покупателей. В качестве примера приводят немецкий магазин ProShop и счета-фактуры из него с временем покупки 14:18 и 14:27, хотя официально продажи начались лишь в 15:00. Как подчеркнули в PC Games Hardware, сам ритейлер знает о ситуации, но не отменяет эти сомнительные предзаказы. Журналисты уже обратились за комментариями как в магазин, так и к NVIDIA.