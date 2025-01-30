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[Zero]
Bi.Zone: в 2025 году мошенники станут чаще атаковать россиян в мессенджерах
Эффективных мер противодействия мошенничеству в мессенджерах пока недостаточно

Как сообщает издание «Газета.ру», ссылаясь на данные аналитиков компании Bi.Zone, в 2025 году следует ожидать значительного повышения активность интернет-мошенников в мессенджерах. Использовать телефонные звонки злоумышленникам становится все сложнее, поскольку большая часть потенциально спамерских и мошеннических вызовов блокируется операторами связи в автоматическом режиме. Активно выступает против телефонных аферистов и государство, предпринимаемые же компаниями-владельцами мессенджеров  меры по противодействию мошенникам многие эксперты по кибербезопасности оценивают как недостаточные.

Отмечается, что преступники используют в Telegram и других мессенджерах самые разные схемы для обмана граждан и хищения денежных средств. Вот названия некоторых из них: «Фальшивый руководитель», «Мамонт», «Безопасный счет», «Близкий в беде»,» Звонок из полиции», «Это ты на видео?». Применяются аферистами и традиционные схемы, связаные с азартом и жаждой быстрого обогащения – гражданам обещают заработок якобы на ставках на договорные матчи или на криптовалюте, выманивают у них денежные средства, после чего исчезают.

#telegram #кибербезопасность #информационная безопасность #мошенники #мессенджер #аферисты
Источник: gazeta.ru
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