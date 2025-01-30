Да, все верно - не саму видеокарту, а именно право ее купить

Представители различных торговых сетей по всему миру, а также многочисленные инсайдеры неоднократно предупреждали, что запуск продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080 будет проблемным из-за их дефицита – в первую очередь это касается именно флагманского графического ускорителя, поскольку складские запасы некоторых ритейлеров исчисляются буквально десятками или даже единицами экземпляров.

Столкнулся с такой проблемой и японский ритейлер Goodwill. В результате в компании решили разыграть право купить RTX 5090 и RTX 5080 в лотерею – да, все верно, победители розыгрыша получат не сами видеокарты, а лишь право их приобрести. Стоит отметить, что во времена разгара криптовалютной лихорадки похожую политику проводила российская компания DNS, называя такие розыгрыши «каруселью». Недоброжелатели же утверждали, что побеждают в этих «каруселях» в основном сотрудники ритейлера и выбранные ими пользователи, хотя подобные слухи так и не нашли никаких подтверждений.

Если розыгрыши, организованные DNS проходили онлайн, то в магазине Goodwill решили выдать лотерейные билеты покупателям, которые будут находиться в физической очереди возле торговых точек. В интернете инициатива ритейлера вызвала многочисленные шутки — комментаторы предлагали торговой сети устроить «королевскую битву» за право купить видеокарту или позаимствовать идеи из «Игры в кальмара» и «Голодных игр».