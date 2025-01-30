С учетом продолжающихся атак украинских дронов, разумно было проявить бдительность и оповестить правоохранительные органы, что и было сделано.

Как сообщает издание «Московский комсомолец», жителей поселка Чучково Рязанской области насторожил странный неопознанный летающий объект, спустившийся на парашюте — по словам граждан, он напоминал «мигающую коробку». С учетом продолжающихся атак украинских дронов, разумно было проявить бдительность и оповестить правоохранительные органы, что и было сделано, после чего вокруг подозрительного предмета на безопасном расстоянии выставили оцепление. Прибыв на место, саперы с соблюдением необходимых мер предосторожности исследовали объект и заключили, что тревога оказалась ложной — за потенциально опасный БПЛА жители приняли метеорологический зонд, оснащенный датчиками давления, температуры и другими специальными приборами.

Замглавы райадминистрации Максим Копейкин подчеркнул, что сообщившие о странном объекте правоохранителям граждане поступили правильно – в таких случаях всегда лучше перестраховаться. Солидарны с чиновником и эксперты — на месте зонда мог оказаться военный или используемый в военных целях беспилотник.