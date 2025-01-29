Игроки открыли более двух миллиардов кейсов.

Согласно информации сервиса Case Tracker, игроки в соревновательные киберспортивные шутеры Counter-Strike: Global Offensive и Counter-Strike 2 за все время открыли более 2 миллиардов кейсов, принеся компании Valve почти 5 миллиардов долларов прибыли, и это без учета 138 миллионов долларов комиссии за торговлю предметами на официальной торговой площадке. Отмечается, что продажа лутбоксов в Counter-Strike стартовала в 2013 году.

По мнению экспертов, системы монетизации, связанные с открытием лутбоксов, а также китайская система «гача» приносят разработчикам игр колоссальные прибыли, поскольку эксплуатируют те же механизмы человеческой психики, что и игровые автоматы в казино. Речь идет об азарте и предвкушении большой награды за маленькую плату. В некоторых странах, включая Китай, уже законодательно ограничивают разработчиков в использовании подобных систем монетизации, поскольку они могут приводить к развитию лудомании, как и игра в казино, ставки на спорт, покер и другие виды деятельности, связанные с азартом. Несмотря на то, что лудомания возникает лишь у малой части игроков, справиться с ней может быть весьма сложно, и часто для этого требуется длительная работа со специалистами.