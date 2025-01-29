В продаже массово начнут появляться аппараты, которые некогда считались "лопатами".

Как сообщает инсайдер и аналитик, выступающим под псевдонимом Digital Chat Station, в 2025 году на рынке появится много смартфонов, в первую очередь, китайских, которые по современным меркам можно считать среднеразмерными – речь идет об аппаратах с диагональю экрана 6.4-6.6 дюйма. Когда-то такие мобильные устройства считались «лопатами», а среднеразмерными признавались модели с 5-дюймовым дисплеем, но те времена миновали около десяти лет назад. Сейчас большинство экспертов называют крупными 6.7-дюймовые и более габаритные смартфоны, а решения с экраном менее 6.3 дюймов пусть иногда и с оговорками, но признаются компактными.

Ранее Digital Chat Station информировал о том, что в 2025 году будут наиболее распространены смартфоны с плоскими экранами и минималистичными рамками вокруг них, а средняя емкость аккумуляторов, в особенности у китайских мобильных устройств, значительно вырастет. Произойдет это благодаря широкому внедрению натрий-ионных и кремний-углеродных литийсодержащих аккумуляторных батарей — многие модели среднего, продвинутого среднего, субфлагманского и флагманского сегментов будут комплектоваться аккумуляторами на 6000-7500 мА*ч.