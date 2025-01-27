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[Zero]
Украинские мошенники стали присылать россиянам деньги в рамках новой преступной схемы
О новой мошеннической схеме рассказал Telegram-канал Mash

Как сообщает издание «Газета.ру», ссылаясь на данные Telegram-канала Mash, украинские интернет-мошенники тестируют на гражданах России новую преступную схему. Злоумышленники присылают на карту жертвы небольшую сумму денег с провокационной подписью вроде «В благодарность за поддержку и финансирование ВСУ», после чего связываются с получателем и угрожают ему, заявляя, что напишут заявление в правоохранительные органы, после чего на гражданина якобы заведут дело о госизмене.

Используя психологическое давление, манипуляции и угрозы, злоумышленники могут потребовать от жертвы совершить хулиганские действия или иное правонарушение, либо преступление. Еще одно распространенное требование – перевести на указанную карту крупную сумму денежных средств. Расчет в данном случае делается на то, что гражданин испугается и не сможет трезво оценить ситуацию. На самом деле, потенциальной жертве преступной схемы, конечно, ничего не грозит — владелец банковской карты не может контролировать входящие переводы, и любой аферист может прислать ему небольшую сумму с провокационным комментарием.

#информационная безопасность #кибербезопасность #мошенники
Источник: gazeta.ru
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