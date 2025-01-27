Злоумышленники стали чаще взламывать Telegram-аккаунты граждан, а также распространять вредоносные приложения.

Как сообщает издание «Известия», мошенники стали чаще взламывать Telegram-аккаунты россиян, а также предлагать гражданам устанавливать вредоносные приложения и программное обеспечение для получения удаленного доступа к смартфону под видом легитимного софта. Подобные схемы используются для кражи персональных и авторизационных данных, а также для хищения денежных средств. Например, пользователю может прийти ссылка на голосование или файл с приложением якобы от друга или родственника, чья учетная запись уже была взломана.

В рамках еще одной распространенной мошеннической схемы преступники представляются сотрудниками правоохранительных органов, ЦБ или банков и требуют от граждан установить приложения с названиями вроде «ЦБ. Защита данных» и «Госуслуги.Верификация», под видом которых на деле распространяется вредоносное ПО.

Эксперты банка рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, не следовать указаниям неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись, не устанавливать приложения откуда-либо кроме официальных магазинов, а также настроить везде, где это возможно, двухфакторную или многофакторную аутентификацию. Для безопасного же перехода на те или иные ресурсы следует не следовать по присылаемым кем-либо ссылкам, а воспользоваться адресной строкой браузера, и, при необходимости, поисковыми системами.