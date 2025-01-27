Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
В России начали использовать дроны-мультикоптеры для обслуживания электросетей
Один специальный дрон при выполнении ряда работ может заменить несколько бригад электриков

Как сообщает издание «Газета.ру», ссылаясь на данные Mash, как минимум в семи регионах РФ начали использовать специальные БПЛА «Паук» для обслуживания электрических сетей. Мультикоптеры приспособлены к работе при температуре до -35 градусов по Цельсию, а также на электролиниях, находящихся под напряжением. При выполнении некоторых видов работ один подобный БПЛА может заменять до 3-5 выездных бригад, состоящих из 2-3 специалистов.

«Паук» может чистить провода от снега и льда, а также наносить на них специальные составы, противодействующие обледенению и различным повреждениям. Большинство выпущенных дронов используются в северных регионах РФ. И хотя БПЛА на данном этапе вряд ли способны выполнять более сложные виды работ, например, связанные с монтажом нового оборудования и заменой поврежденных участков кабелей, даже текущих их возможностей достаточно для того, чтобы практическое применение было выгодным. По данным журналистов, производитель ведет переговоры о реализации беспилотников с несколькими странами, а также уже заключил договоры о поставках в Саудовскую Аравию и Индию.

#дроны #беспилотники #бпла #электричество #квадрокоптеры #лэп #электросети
Источник: gazeta.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Самый богатый человек Индии запускает крупнейший в мире центр обработки данных за $30 млрд
3
Японский разработчик создал клон Playstation 1 под названием Superstation One для запуска ретро-игр
10
Словения заплатила штраф в 4 миллиона евро за отказ от покупки немецких бронетранспортёров Boxer
+
Джон Кармак написал движок самого первого Doom в течение 28-часового кодинг-марафона
2
Китай внедряет новое сверхмощное микроволновое оружие Hurricane-3000 для борьбы с роями БПЛА
1
Владелец Cybertruck сэкономил $3000, самостоятельно отремонтировав электрический пикап
4
Игровой ПК MSI с RTX 5080, Core Ultra 9 285K и встроенным 13-дюймовым экраном продаётся за $4140
5
Решения «Лаборатории Касперского» вновь подтвердили свою 100% эффективность в тестах SE Labs
3
Режим производительности в DLSS 4 дает картинку лучше, чем качество в DLSS 3
11
Ryzen 7 9800X3D появился в продаже у нескольких розничных продавцов по цене ниже стандартной
1
PowerColor официально представила свои видеокарты RX 9070 XT Hellhound и RX 9070 XT Reaper
+
Обновление KB5049981 для Windows 10 приводит к проблемам с USB, Wi-Fi и ряду других неполадок
2
Флагман Xiaomi 15 Ultra получит две новые камеры телефото
+
Hardware Unboxed: мультигенератор кадров GeForce RTX 5000 вызывает артефакты изображения
11
В РФ на заводе "Саста" благодаря станкам с пятиосевой обработкой будут выпускать сложные авиадетали
+
Игрок в Diablo 4 потерял 400 уникальных предметов одним махом
7
Бывший дизайнер Arkane раскрыл причину закрытия Dishonored
1
Microsoft снимает ограничения на использование внешних жестких дисков для Xbox
+
Российская компания "Элемент" выпустила первые силовые модули на карбиде кремния
+
iPhone 17 не получит никаких изменений в дизайне передней панели по сравнению с iPhone 16
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Январь)
21
Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
209
Британия направит в Балтийское море сверхмалошумные подводные дроны для поиска подлодок РФ
13
Апгрейд или покупка нового игрового ПК - стоит ли самостоятельно собирать компьютер в 2025 году
38
Собираем геймерский ПК из новых комплектующих для любых требовательных игр в 1080р@60fps за 70 000р
21
Краткий обзор кулера PCCooler RT500 Digital ARGB BK
3
Китайский грузовой беспилотник CH-YH1000 конкурирует с транспортными самолетами Airbus и Boeing
1

Сейчас обсуждают

ИСКАНДЕР
08:38
Исходя из того, что ошибки в обновлениях на win11 случаются даже чаще, то создаётся ощущение, что они, таким образом, пытаются заставить всех перейти на андроид/Linux/MacOS и т.д. или научиться силой ...
Обновление KB5049981 для Windows 10 приводит к проблемам с USB, Wi-Fi и ряду других неполадок
Юрий Соколов
08:37
Сумбурно написано. Под советскими конвекторами я поставил вентиляторы, выгода ощутимая: у них слишком часто ребра натыкали, воздух естественной конвекцией не очень хорошо проходит. Под биметаллическим...
Компания Noctua сообщает об успешном применении активной вентиляции радиаторов
Илья Ярошевич
08:35
Как показали тесты, без длсс 5090 не на что не способна и работает на ровне с 4090. В этом году все решает программные заморочки. То есть на аппаратном уровне все как было +- так и осталось. Кто напис...
Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
ИСКАНДЕР
08:28
Ага, над тобой! )))
Решения «Лаборатории Касперского» вновь подтвердили свою 100% эффективность в тестах SE Labs
Владимир Егоров
08:24
Где увидел 10%, по всем тестам от 20-35%
4 миллиарда лет назад марсианский океан сформировал границу между полушариями планеты
Александр Асташов
08:23
Last epoch неплоха ещё
Игрок в Diablo 4 потерял 400 уникальных предметов одним махом
Александр Асташов
08:21
Пое2 по легче
Игрок в Diablo 4 потерял 400 уникальных предметов одним махом
Данил Спиридонов
08:19
Для мира танков и мира кораблей хватает и пк за 15к рублей, будем честны, скуфам играющим в танки и корабли и нафиг не нужны 4к разрешение )
Собираем геймерский ПК из новых комплектующих для любых требовательных игр в 1080р@60fps за 70 000р
Andrey Kovalchuk
08:07
FG - это не про реальный геймплей и его удобство. Это чтоб хомячки красивые графички хавали и лавэ заносили за гавно
Hardware Unboxed: мультигенератор кадров GeForce RTX 5000 вызывает артефакты изображения
Александр Рязанцев
08:05
Из-за этих энергоэффективных ядер я уже на райзены смотрю
Intel выпустила в Китае 10-ядерный процессор Core Ultra 5 230F
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем