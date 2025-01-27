Один специальный дрон при выполнении ряда работ может заменить несколько бригад электриков

Как сообщает издание «Газета.ру», ссылаясь на данные Mash, как минимум в семи регионах РФ начали использовать специальные БПЛА «Паук» для обслуживания электрических сетей. Мультикоптеры приспособлены к работе при температуре до -35 градусов по Цельсию, а также на электролиниях, находящихся под напряжением. При выполнении некоторых видов работ один подобный БПЛА может заменять до 3-5 выездных бригад, состоящих из 2-3 специалистов.

«Паук» может чистить провода от снега и льда, а также наносить на них специальные составы, противодействующие обледенению и различным повреждениям. Большинство выпущенных дронов используются в северных регионах РФ. И хотя БПЛА на данном этапе вряд ли способны выполнять более сложные виды работ, например, связанные с монтажом нового оборудования и заменой поврежденных участков кабелей, даже текущих их возможностей достаточно для того, чтобы практическое применение было выгодным. По данным журналистов, производитель ведет переговоры о реализации беспилотников с несколькими странами, а также уже заключил договоры о поставках в Саудовскую Аравию и Индию.